Martedì 12 maggio alle 22:00 va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La puntata si svolge mentre Francesca Manzini si prepara a rispondere alle accuse mosse dai coinquilini nella casa, dove la porta rossa si chiuderà tra una settimana. I concorrenti sono impegnati in confronti e discussioni prima della fine del reality.

L a porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 2026 si chiuderà tra una settimana. Intanto oggi, martedì 12 maggio, alle 22:00 va in onda una nuova puntata, la sedicesima, sempre condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Carne al fuoco ce n’è parecchia: stasera, infatti, ci sarà l’annuncio del terzo finalista. Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, già sicure del loro posto nella finale del 19 maggio, tocca al pubblico decidere chi le raggiungerà. Come sempre, la puntata è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, mentre la diretta dalla Casa resta attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Francesca Manzini nella bufera: oggi si difenderà da tutte le accuse dei coinquilini

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