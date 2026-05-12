Forza Horizon 6 piratato prima dell’uscita
Qualche giorno prima dell’uscita ufficiale, una versione pirata di Forza Horizon 6 è circolata online, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La diffusione del gioco non autorizzato ha sollevato preoccupazioni tra gli sviluppatori e le case di distribuzione, che hanno già avviato verifiche sulle modalità di distribuzione e sulla sicurezza dei loro sistemi. La vicenda si inserisce in un quadro di crescenti casi di pirateria nel settore dei videogiochi.
Forza Horizon 6 è finito al centro di un caso delicatissimo a pochi giorni dall’uscita ufficiale. Il nuovo capitolo della serie automobilistica di Playground Games e Microsoft, atteso per il 19 maggio 2026, sarebbe stato diffuso online in anticipo a causa di un problema legato ai file di precaricamento su Steam. Una situazione pesante, perché non riguarda una semplice immagine trapelata o qualche dettaglio isolato, ma una presunta build completa del gioco, già analizzata e in parte resa avviabile da alcune comunità legate alla pirateria. La notizia ha fatto subito rumore perché Forza Horizon 6 è uno dei titoli più attesi dell’anno. Dopo anni di richieste da parte della community, la serie porta finalmente i giocatori in Giappone, un’ambientazione considerata quasi ideale per un gioco di corse open world.🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Forza Horizon 6 NEW Tire Details
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