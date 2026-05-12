Forza Horizon 6 piratato prima dell’uscita

Qualche giorno prima dell’uscita ufficiale, una versione pirata di Forza Horizon 6 è circolata online, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La diffusione del gioco non autorizzato ha sollevato preoccupazioni tra gli sviluppatori e le case di distribuzione, che hanno già avviato verifiche sulle modalità di distribuzione e sulla sicurezza dei loro sistemi. La vicenda si inserisce in un quadro di crescenti casi di pirateria nel settore dei videogiochi.

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Forza Horizon 6 è finito al centro di un caso delicatissimo a pochi giorni dall’uscita ufficiale. Il nuovo capitolo della serie automobilistica di Playground Games e Microsoft, atteso per il 19 maggio 2026, sarebbe stato diffuso online in anticipo a causa di un problema legato ai file di precaricamento su Steam. Una situazione pesante, perché non riguarda una semplice immagine trapelata o qualche dettaglio isolato, ma una presunta build completa del gioco, già analizzata e in parte resa avviabile da alcune comunità legate alla pirateria. La notizia ha fatto subito rumore perché Forza Horizon 6 è uno dei titoli più attesi dell’anno. Dopo anni di richieste da parte della community, la serie porta finalmente i giocatori in Giappone, un’ambientazione considerata quasi ideale per un gioco di corse open world.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Forza Horizon 6 piratato prima dell’uscita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forza Horizon 6 NEW Tire Details Notizie correlate Forza Horizon 6: Svelati i Requisiti PC ufficialiL’attesa per Forza Horizon 6 continua a crescere, con il nuovo capitolo sviluppato da Playground Games pronto a ridefinire gli standard dei giochi di... Future Games Show 2026: 9 minuti di Forza Horizon 6Il 12 marzo 2026 si è tenuta la diretta del Future Games Show: Spring Showcase, un evento che ha messo in luce il videoludico italiano attraverso una... Argomenti più discussi: Forza Horizon 6: leak e crack prima del lancio ufficiale; Forza Horizon 6 splende nel trailer di lancio, ma è già piratato; Ma quale aumento: Amazon ti fa risparmiare 40 euro su Switch 2; Forza Horizon 6 giocabile trapela 9 giorni prima della data di uscita in un errore di Steam. Forza Horizon 6 Preload trapelato su Steam, il gioco viene piratato 10 giorni prima dell'uscita reddit