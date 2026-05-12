Fioriscono i ponti a Verona riqualificazione anche per i marciapiedi Benini | Valorizziamo i quartieri di periferia
A Verona sono in corso lavori di riqualificazione sui ponti che attraversano il canale Camuzzoni, tra via San Marco e via Doria. Gli interventi prevedono il miglioramento delle strutture e anche interventi sui marciapiedi, con l’obiettivo di valorizzare le aree periferiche della città. La riqualificazione interessa un tratto della periferia, coinvolgendo i quartieri limitrofi a questa zona.
Prosegue il piano di riqualificazione dei ponti sul canale Camuzzoni, nel tratto compreso tra via San Marco e via Doria, dove sono in corso interventi destinati a modificare il volto di una parte della periferia cittadina. I lavori interessano sia la sicurezza e la manutenzione delle strutture.🔗 Leggi su Veronasera.it
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