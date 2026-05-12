Fioriscono i ponti a Verona riqualificazione anche per i marciapiedi Benini | Valorizziamo i quartieri di periferia

A Verona sono in corso lavori di riqualificazione sui ponti che attraversano il canale Camuzzoni, tra via San Marco e via Doria. Gli interventi prevedono il miglioramento delle strutture e anche interventi sui marciapiedi, con l’obiettivo di valorizzare le aree periferiche della città. La riqualificazione interessa un tratto della periferia, coinvolgendo i quartieri limitrofi a questa zona.

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