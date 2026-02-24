Chi sono e quanto guadagnano i dirigenti della sanità giuliana

Da triesteprima.it 24 feb 2026

La carenza di medici e infermieri in Friuli Venezia Giulia deriva dalla difficoltà di attrarre nuove figure professionali e dalla fuga di personale qualificato. Questa situazione si riflette direttamente sulla qualità delle cure offerte ai pazienti e sulla pressione sugli ospedali. In molti casi, le strutture si trovano a dover gestire turni più lunghi e carichi di lavoro maggiori. La mancanza di personale rimane uno dei problemi principali nel sistema sanitario locale.

Uno dei problemi della sanità in Friuli Venezia Giulia – ma anche a livello nazionale ed europeo – è la disponibilità del personale medico e infermieristico in corsia. Problema che non si cura con l’adagio popolare secondo cui “quanto paghi, tanto hai”, né con quello più pragmatico secondo cui “se i professionisti non si fanno avanti, bisogna pagarli di più”. Simile è il discorso per i e le dirigenti e manager della sanità che, dalla fine della pandemia a oggi, sono chiamati a risolvere proprio il problema del personale sanitario (oltre a dirigere in senso stretto cure, ricerca, reparti, ospedali e aziende sanitarie). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

