Chi sono e quanto guadagnano i dirigenti della sanità giuliana

La carenza di medici e infermieri in Friuli Venezia Giulia deriva dalla difficoltà di attrarre nuove figure professionali e dalla fuga di personale qualificato. Questa situazione si riflette direttamente sulla qualità delle cure offerte ai pazienti e sulla pressione sugli ospedali. In molti casi, le strutture si trovano a dover gestire turni più lunghi e carichi di lavoro maggiori. La mancanza di personale rimane uno dei problemi principali nel sistema sanitario locale.

Uno dei problemi della sanità in Friuli Venezia Giulia – ma anche a livello nazionale ed europeo – è la disponibilità del personale medico e infermieristico in corsia. Problema che non si cura con l’adagio popolare secondo cui “quanto paghi, tanto hai”, né con quello più pragmatico secondo cui “se i professionisti non si fanno avanti, bisogna pagarli di più”. Simile è il discorso per i e le dirigenti e manager della sanità che, dalla fine della pandemia a oggi, sono chiamati a risolvere proprio il problema del personale sanitario (oltre a dirigere in senso stretto cure, ricerca, reparti, ospedali e aziende sanitarie). 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Stipendi a sei cifre e premi di risultato: chi sono e quanto guadagnano i dirigenti della sanità romagnolaI dirigenti della sanità romagnola continuano a far parlare di sé.

Dirigenti e primari della Asl Toscana Centro: chi sono i più pagati e quanto guadagnanoI dirigenti e i primari dell’Asl Toscana Centro sono figure fondamentali per l’organizzazione sanitaria regionale.

