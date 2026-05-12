Fincantieri ha registrato un aumento delle commesse nel trimestre, con risultati finanziari in crescita rispetto ai periodi precedenti. L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026, indicando una prospettiva di sviluppo più favorevole. Tra i settori in evidenza, si segnala un incremento significativo nell’attività legata ai progetti underwater, che contribuisce al positivo andamento complessivo. I dati finanziari mostrano un miglioramento rispetto all’ultimo report trimestrale.

Fincantieri chiude in crescita i conti del trimestre e ritocca verso l’alto la guidance 2026. Nei primi tre mesi del 2026 l’ Ebitda margin è risultato al 7,4%, (6,5% nel primo trimestre 2025) ed è stato stabilito un nuovo record nel portafoglio ordini: 74,2 miliardi (63,2 fine 2025), circa 8,1 volte i ricavi del 2025. I dati appena approvati ieri dal cda presieduto da Biagio Mazzotta. La posizione finanziaria netta adjusted a debito da 1.311 milioni è calata a 771 e si è ridotto il rapporto di indebitamento rispetto a fine 2025, anche per effetto dell’aumento di capitale da 500 milioni di febbraio; i ricavi sono a 2.135 milioni, mentre nel...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fincantieri cresce ancora. Aumentano le commesse. Boom dell’underwater

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