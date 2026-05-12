Le finali di calcio a cinque si sono concluse con numeri importanti, portando ricadute economiche di milioni di euro e una forte affluenza di ospiti negli hotel della zona. L’evento ha richiamato un vasto pubblico, contribuendo a un incremento delle attività commerciali locali. La presenza di numerosi visitatori ha reso l’atmosfera vivace e movimentata, testimoniando l’effetto positivo di questa manifestazione sportiva sulla città.

Che le finali di Champions League di calcio a cinque siano un bell’evento sportivo in grado di portare benefici alla città non c’è dubbio. Ma è ridicolo volerne moltiplicare i numeri e esaspernarne l’importanza per rendere digeribile ciò che digeribile non è: la cacciata della Vuelle da Pesaro, non solo per fare spazio al futsal ma anche per la convention di Tecnocasa (qualora, come si spera, i biancorossi dovessero raggiungere la semifinale playoff). Eppure da domenica sera, Biancani ha dato l’ordine di spararla più grossa possibile e i suoi consiglieri eseguono come scolaretti. Ieri sono stati Anna Maria Mattioli, Riccardo Bernardi (Pd) e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finali di calcio a 5, numeri in libertà: "Ricadute milionarie e hotel tutti pieni"

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