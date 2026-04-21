Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 20252026, si affrontano le squadre di Atalanta e Lazio. La partita segue il pareggio di 2-2 ottenuto all’andata, e la squadra che si qualifica in finale potrà anche ottenere un posto in Europa vincendo il trofeo. La sfida si gioca in un contesto di equilibrio e determinazione per conquistare il passaggio alla fase successiva del torneo.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 20252026. Si riparte dal 2-2 dell’andata, con le due squadre che hanno la possibilità di qualificarsi in Europa vincendo il trofeo nazionale. Atalanta vs Lazio si giocherà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 21 presso la New Balance Arena ATALANTA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo gli ultimi due passi falsi in campionato, i bergamaschi hanno ufficialmente rinunciato all’obiettivo Champions League. Quindi, la strada più semplice per conquistare l’accesso alla prossima Europa League, sarebbe conquistare la Coppa Italia. Per la Dea si tratterebbe del secondo trionfo nella storia di questa competizione, dopo quello del 1963.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Lazio, semifinale di ritorno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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