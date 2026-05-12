Ferrara giunta in fermento | Fabbri decide il nuovo assetto in 10 giorni

A Ferrara si susseguono i cambiamenti alla guida dell’amministrazione comunale dopo le dimissioni improvvise di un assessore. In dieci giorni, la giunta ha stabilito il nuovo assetto, mentre si attendono le decisioni sulla possibile sostituzione di un’altra componente. Si valutano anche le reazioni interne all’amministrazione di fronte alla possibilità di un ritorno di un ex consigliere comunale. La situazione rimane in evoluzione e sono ancora da definire i prossimi passaggi ufficiali.

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