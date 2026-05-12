Ferrara giunta in fermento | Fabbri decide il nuovo assetto in 10 giorni
A Ferrara si susseguono i cambiamenti alla guida dell’amministrazione comunale dopo le dimissioni improvvise di un assessore. In dieci giorni, la giunta ha stabilito il nuovo assetto, mentre si attendono le decisioni sulla possibile sostituzione di un’altra componente. Si valutano anche le reazioni interne all’amministrazione di fronte alla possibilità di un ritorno di un ex consigliere comunale. La situazione rimane in evoluzione e sono ancora da definire i prossimi passaggi ufficiali.
? Domande chiave Chi potrebbe sostituire Francesca Savini dopo le sue dimissioni improvvise?. Come reagirà la giunta al possibile ritorno di Nicola Lodi?. Perché la civica accusa il PD di doppio standard morale?. Quali conseguenze avrà la nuova composizione della giunta su Ferrara?.? In Breve Ipotesi rientro Nicola Lodi con deleghe su sicurezza, Palio e frazioni.. Possibile riduzione giunta da nove a otto membri con redistribuzione deleghe.. Nome Silvia Fabbri accostato per coprire il vuoto lasciato da Savini.. Civica accusa PD citando i casi storici di Elisa di Padova e Alessandro Andreatta.. Il sindaco Alan Fabbri ha circa dieci giorni di tempo per definire i nuovi equilibri della giunta ferrarese dopo le dimissioni di Francesca Savini.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Deleghe, Alan Fabbri prende 10 giorni. La civica difende Francesca Savini e attacca: “Dal Pd nessuna lezione di morale”Ferrara, 12 maggio 2026 – Serviranno circa dieci giorni per capire chi subentrerà in giunta al posto di Francesca Savini.
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