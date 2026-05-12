EA Sports ha annunciato l’uscita di una sfida SBC dedicata a Valentín Barco, che ora è disponibile nella versione Menzioni d’Onore TOTS con un punteggio di 92 OVR. Questa carta rappresenta un’evoluzione rispetto alla versione precedente, consolidando la posizione del giocatore nel gioco. La sfida richiede di completare alcuni obiettivi specifici per ottenere la carta speciale. Barco, quindi, si aggiunge alla rosa di giocatori con carte altamente performanti.

Da promessa a certezza assoluta. EA Sports ha rilasciato la SBC dedicata a Valentín Barco in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Con una velocità bruciante e la capacità di ricoprire quasi ogni ruolo tra difesa e centrocampo, l’argentino è il nuovo jolly fondamentale per ogni rosa creativa. Scopriamo perché non puoi ignorare questa sfida. Se cerchi un giocatore capace di fare tutto, lo hai trovato. Valentín “El Colo” Barco (92 OVR) arriva con una carta che ridefinisce il concetto di versatilità. Che ti serva un terzino d’attacco, un’ala pura o una mezzala di qualità, Barco può ricoprire questi ruoli ai massimi livelli grazie a un set di Plus++ unico nel suo genere.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL “COLO” BARCO È DIVENTATO UN MOSTRO: ECCO LA CARTA PIÙ DUTTILE DEL GIOCO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: FC 26 Evo “Abilità max”: Il trucco per creare un mostro da 5 stelle skill (Max Skills)

FC 26, GIALLO SBC: SPARITA ALL’IMPROVVISO LA SFIDA PIÙ ATTESA. ECCO COSA È SUCCESSOSe stavi per riscattare il tuo premio e non lo trovi più nel menu, non sei l’unico.