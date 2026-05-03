Nella giornata di oggi, molti utenti si sono trovati impossibilitati a completare una delle Sfide Creazione Rosa più seguite, poiché il gioco ha rimosso improvvisamente questa funzione dal menu. La sfida, identificata come FC 26, GIALLO SBC, risultava tra le più attese, ma all'improvviso è scomparsa, lasciando migliaia di giocatori senza la possibilità di riscattare i premi previsti. La decisione ha generato confusione tra gli utenti coinvolti.

Se stavi per riscattare il tuo premio e non lo trovi più nel menu, non sei l’unico. EA Sports ha rimosso d’urgenza una delle Sfide Creazione Rosa più popolari del momento, lasciando migliaia di utenti con le rose a metà. Scopriamo cosa sappiamo finora e quali sono le prospettive per chi è rimasto coinvolto. È stata rimossa la SFIDA PICK icona 89+ Nelle ultime ore, il menu delle SBC di FC 26 ha subito un cambiamento improvviso: una delle sfide di alto livello è stata ritirata senza preavviso. La sparizione ha scatenato immediatamente i dubbi della community, specialmente tra chi aveva già iniziato a investire carte con valutazioni alte per completare i requisiti richiesti.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, GIALLO SBC: SPARITA ALL’IMPROVVISO LA SFIDA PIÙ ATTESA. ECCO COSA È SUCCESSO

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