Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di respingere il ricorso presentato dai legali della famiglia del bosco riguardo alla situazione di Catherine. La decisione del giudice riguarda le procedure legali avviate per stabilire l’affidamento e la tutela della minore. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge diverse parti e si conclude con questa sentenza, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della cosiddetta “famiglia del bosco” contro l’ordinanza dello scorso 6 marzo che aveva disposto l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla struttura protetta in cui si trovano i tre figli ormai da oltre sei mesi. La decisione arriva dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, che aveva definito il reclamo “improcedibile”, rimandando la questione ai giudici minorili. Il Tribunale ha quindi rigettato l’istanza su tutti i punti, confermando la misura che impedisce alla donna di restare nella stessa struttura dei bambini. Nell’ordinanza di marzo, i giudici avevano inizialmente disposto anche il trasferimento dei minori in un’altra struttura protetta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia del bosco, il Tribunale respinge il ricorso: cosa succede ora a Catherine

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