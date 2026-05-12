Fai al via la 13esima edizione de ' I Luoghi del Cuore' | Anna Falchi sostiene l' idrovora della Madonna del Pino

È iniziata la tredicesima edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento promosso dal FAI e da Intesa Sanpaolo. Tra le iniziative di questa edizione, un'artista nota ha sostenuto un progetto locale dedicato all'idrovora della Madonna del Pino. La campagna coinvolge cittadini e associazioni nella segnalazione e nel riconoscimento di luoghi da preservare nel patrimonio italiano. La partecipazione si svolge attraverso una piattaforma online dedicata alla raccolta di contributi e segnalazioni.

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Ha preso ufficialmente il via la XIII edizione de “I Luoghi del Cuore”, il grande censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Dal 12 maggio al 15 dicembre 2026, tutti i cittadini sono chiamati a votare e segnalare i siti che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al via il nuovo censimento per i "Luoghi del cuore” del Fai, nell’Agrigentino in gara ben 331 sitiPrende ufficialmente il via oggi, martedì 12 maggio, la tredicesima edizione de “I Luoghi del cuore”, il grande censimento nazionale promosso dal Fai... Temi più discussi: Fai, al via la 13esima edizione de 'I Luoghi del Cuore': Anna Falchi sostiene l'idrovora della Madonna del Pino; Tornano i Luoghi del Cuore del FAI: ecco come votare il tuo preferito; Milano, si presenta la tredicesima edizione de I Luoghi del Cuore; XIII Edizione de I luoghi del cuore. FAI: al via il censimento 2026 dei Luoghi del cuoreParte l’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano e Banca Intesa per individuare beni culturali e ambientali da salvare piu amati dagli italiani ... tgcom24.mediaset.it Milano, si presenta la tredicesima edizione de I Luoghi del CuoreIl FAI presenta a Milano la tredicesima edizione de I Luoghi del Cuore. Contributi fino a 70mila euro per i siti più votati. Bando al via a febbraio 2027 per i luoghi con almeno 3mila voti. trmtv.it