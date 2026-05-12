Fabrizio Corona mostra i festini di Theo Hernandez con la droga del palloncino | cos'è e cosa provoca
Fabrizio Corona ha condiviso dettagli sui festini di Theo Hernandez, parlando di droga del palloncino. Durante la trasmissione su YouTube, l'ex paparazzo ha descritto cosa accade dietro le quinte del calcio italiano, concentrandosi sulle sostanze consumate durante gli eventi. La conversazione si è concentrata sui comportamenti e sulle sostanze associate ai festini frequentati dal calciatore. Corona ha fornito informazioni su questa vicenda, senza fare commenti o deduzioni.
L'ex re dei paparazzi ha rivelato nella puntata di Falsissimo su YouTube cosa succede dietro le quinte del calcio italiano. "Non è malato, semplicemente non esiste più" e racconta informazioni clamorose.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Caso Escort, accuse forti di Fabrizio Corona che fa i nomi dei calciatori coinvolti Theo Hernández era il capo (Corona mostra anche il video di una festa). Stanno tutto il giorno a giocare alla PlayStation, pensano a come organizzarsi le serate. https://www.ilna facebook
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