Fabrizio Corona mostra i festini di Theo Hernandez con la droga del palloncino | cos'è e cosa provoca

Fabrizio Corona ha condiviso dettagli sui festini di Theo Hernandez, parlando di droga del palloncino. Durante la trasmissione su YouTube, l'ex paparazzo ha descritto cosa accade dietro le quinte del calcio italiano, concentrandosi sulle sostanze consumate durante gli eventi. La conversazione si è concentrata sui comportamenti e sulle sostanze associate ai festini frequentati dal calciatore. Corona ha fornito informazioni su questa vicenda, senza fare commenti o deduzioni.

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