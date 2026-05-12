Expandi ha annunciato l'acquisizione di Kompass, una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso a informazioni su 60 milioni di aziende. L'azienda ha anche evidenziato come l'uso dell'IA possa ridurre i costi di scouting di circa 110.000 euro. Inoltre, è stato rilevato che il 74% delle imprese incontra difficoltà a essere individuata online.

? Domande chiave Come può l'IA ridurre i costi di scouting di 110.000 euro?. Perché il 74% delle imprese fatica a farsi trovare online?. Come trasforma l'algoritmo la reputazione aziendale in un punteggio numerico?. Quali vantaggi concreti ottengono le PMI con questo nuovo ecosistema?.? In Breve Ecosistema gestisce 60 milioni di aziende e 150 milioni di contatti commerciali globali.. Obiettivo triplicare il fatturato entro 5 anni con 250 professionisti in 8 Paesi.. Algoritmi B2B Stars analizzano 3 milioni di aziende e 1,7 milioni di decision maker.. Il 74,1% delle imprese affronta barriere digitali con costi di scouting oltre 110.000 euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Expandi acquista Kompass: l’IA per sbloccare 60 milioni di aziende

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