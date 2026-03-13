Referendum sulla giustizia presidio di Rifondazione Comunista per presentare le ragioni del No

Da ilpescara.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea ha organizzato una conferenza stampa e un presidio per spiegare le motivazioni del No al referendum sulla giustizia. L’evento si è svolto oggi, coinvolgendo rappresentanti del partito che hanno illustrato le loro posizioni e distribuito materiali informativi ai partecipanti. L’iniziativa ha attirato un numero significativo di cittadini interessati alla questione.

Conferenza stampa e presidio per illustrare le ragioni del No al referendum sulla giustizia. L’iniziativa è promossa dal Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. L'appuntamento è per sabato 14 marzo. La conferenza stampa si svolgerà alle ore 11 nella sede di Rifondazione, in via Francesco Tedesco 8. Partecipano il segretario nazionale Maurizio Acerbo, i co-segretari regionali Viola Arcuri e Corrado Di Sante e il segretario della federazione di Pescara Riziero Zaccagnini. Poi, nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, Rifondazione Comunista sarà invece in piazza Sacro Cuore, insieme al Comitato per il No, per un presidio con volantinaggio e interventi pubblici dedicato alla campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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