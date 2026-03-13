Referendum sulla giustizia presidio di Rifondazione Comunista per presentare le ragioni del No

Rifondazione Comunista – Sinistra Europea ha organizzato una conferenza stampa e un presidio per spiegare le motivazioni del No al referendum sulla giustizia. L’evento si è svolto oggi, coinvolgendo rappresentanti del partito che hanno illustrato le loro posizioni e distribuito materiali informativi ai partecipanti. L’iniziativa ha attirato un numero significativo di cittadini interessati alla questione.

Conferenza stampa e presidio per illustrare le ragioni del No al referendum sulla giustizia. L’iniziativa è promossa dal Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. L'appuntamento è per sabato 14 marzo. La conferenza stampa si svolgerà alle ore 11 nella sede di Rifondazione, in via Francesco Tedesco 8. Partecipano il segretario nazionale Maurizio Acerbo, i co-segretari regionali Viola Arcuri e Corrado Di Sante e il segretario della federazione di Pescara Riziero Zaccagnini. Poi, nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, Rifondazione Comunista sarà invece in piazza Sacro Cuore, insieme al Comitato per il No, per un presidio con volantinaggio e interventi pubblici dedicato alla campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Referendum sulla giustizia, le ragioni del NoEmpoli, 1 marzo 2026 – Non nasconde la propria preoccupazione per la riforma sottoposta a referendum, il procuratore della Repubblica di Viterbo,... Referendum sulla giustizia: ecco le cose da sapere Contenuti utili per approfondire Rifondazione Comunista Discussioni sull' argomento REFERENDUM GIUSTIZIA 22 E 23 MARZO, SI E’ COSTITUITO A SPILAMBERTO IL COMITATO PER IL NO; Referendum Giustizia 2026: a Rende nasce il comitato per il NO del centrosinistra. Chi è Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano (ed ex Rifondazione Comunista) che vota Sì al referendum sulla GiustiziaAvvocato, è il figlio di Giandomenico, il professore artefice con Vassalli della riforma del processo che ora si vorrebbe completare con la separazione delle carriere ... tag24.it Referendum sulla riforma della giustizia: un incontro per illustrare le ragioni del NoFollonica a Sinistra e Rifondazione Comunista organizzano a Follonica, in provincia di Grosseto, un incontro sul referendum ... grossetonotizie.com AMACO, RIFONDAZIONE COMUNISTA CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE Il circolo “Gullo-Mazzotta” dell’area urbana Cosenza-Rende critica l’ipotesi di cessione ai privati e chiede un confronto sul futuro del trasporto pubblico locale https://www.calabriainchies - facebook.com facebook