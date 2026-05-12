Ex scuole elementari | No alla privatizzazione
Le associazioni locali di Porto Ercole si sono riunite per discutere della possibile vendita delle ex scuole elementari. Al primo incontro dedicato al tema, hanno espresso posizione contraria alla privatizzazione, coinvolgendo diverse realtà del territorio come l’Associazione Diportisti, Percorso Donna, il Comitato Pirati, Progetto Porto Ercole, l’Anmi e ’Il Girotondo’. La questione riguarda la destinazione di un edificio che ha un ruolo importante nel patrimonio comunale.
Ex scuole elementari di Porto Ercole: le associazioni dicono no alla vendita. A prendere posizione sono l’Associazione Diportisti Porto Ercole, Percorso Donna, Comitato Pirati, Progetto Porto Ercole, Anmi e ’Il Girotondo’ che hanno tenuto un primo incontro dedicato al tema. Le associazioni definiscono le ex scuole "uno dei temi cruciali per lo sviluppo di Porto Ercole" e ribadiscono la loro "ferma contrarietà alla vendita", sostenendo che "l’operazione non porterebbe benefici né all’attuale amministrazione comunale né alle future amministrazioni, né tantomeno alla cittadinanza. La struttura – dicono – è di valore essenziale per la comunità portercolese, oltre a essere strumento strategico per le politiche portuali.🔗 Leggi su Lanazione.it
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