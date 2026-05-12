Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, andata in onda questa sera su Rai 2, si è assistito a una performance considerata troppo sexy da parte di un artista norvegese, che ha portato a un richiamo ufficiale. La canzone eseguita si intitola “Ya Ya Ya”. L’artista ha modificato la propria esibizione, ma nessuna eliminazione è stata annunciata. La manifestazione prosegue con le altre esibizioni in programma.

Trambusto (sexy) a Eurovision Song Contest 2026, al via da questa sera con la prima Semifinale in onda su Rai 2 in prima serata. “Penserete che sia una sciocchezza, ma lo show è stato considerato troppo spinto e sensuale. Non sto scherzando, giuro che non è uno scherzo, è tutto vero”, parola di Jonas Lovv, rappresentante della Norvegia con la canzone “Ya Ya Ya “. Dopo la prima prova dell’esibizione, che si vedrà alla seconda Semifinale in programma il 14 maggio, il cantante avrebbe spinto un po’ sull’acceleratore con le movenze sexy. Cosa che ha mandato subito in allarme l’organizzatore. Secondo il regolamento di Eurovision, la gara deve garantire i canoni della decenza e del buongusto, considerando anche il fatto che gran fetta della popolazione mondiale che segue lo show è formato da minorenni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision Song Contest 2026, la Norvegia “ammonita” per l’esibizione troppo sexy di Jonas Love con la canzone “Ya Ya Ya”. Performance cambiata e nessuna eliminazione

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