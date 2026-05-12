Il comitato responsabile dell’Eurovision ha ammonito il cantante norvegese dopo l’esibizione che è stata ritenuta troppo provocante. La performance è stata giudicata inappropriata in base alle norme del concorso, portando alla comunicazione ufficiale di sanzioni. Non sono state segnalate altre misure o sanzioni oltre all’ammonimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti delle espressioni artistiche durante l’evento.

Jonas Lovv, cantante dell'Eurovision per la Norvegia, è stato ammonito dal comitato perché la sua esibizione è considerata troppo sexy L’Eurovisionha ammonito la Norvegia che aveva preparato per il palco un’esibizione troppo sexy. Infatti sembra che per la kermesse sia stata scelta una coreografia sulla canzoneYa Ya Ya,che porta in gara l’artistaJonas Lovv, che al comitato non è piaciuta perché giudicata inopportuna per la televisione. Infatti a capo dell’organizzazione c’èl’Ebu che tiene sotto controllo tuttoe vigono delle regole molto dure che tutti sono invitati a rispettare. Questo è lo stesso comitato che ha deciso, alla fine, di far partecipare Israele alla kermesse.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision, la Norvegia ammonita per l’esibizione “troppo sexy”

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