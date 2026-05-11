Martedì 12 maggio, su Rai2, andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si svolge nella Wiener Stadthalle di Vienna. L’evento vede la partecipazione di diversi artisti provenienti da vari paesi europei e rappresenta una delle tappe più attese del concorso musicale annuale. La trasmissione sarà visibile in diretta, coinvolgendo il pubblico in Italia e in tutta Europa.

Si accendono le luci sulla Wiener Stadthalle di Vienna per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda martedì 12 maggio su Rai2. Un’edizione storica – e’ il 70° anniversario della manifestazione – che riporta il concorso nella capitale austriaca, già sede nel 1967 e nel 2015, e che si presenta fin da subito come un altro “show dei record”. La prima semifinale sarà trasmessa dalle 21.00 su Rai2, preceduta alle 20.15 da una speciale “Anteprima Eurovision”. Alla conduzione della versione italiana ci saranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Dieci i posti disponibili per la finale di sabato 16 maggio, quindici le nazioni in gara nella prima semifinale.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - EUROVISION SONG CONTEST 2026: PRIMA SEMIFINALE SU RAI2 DELL’EVENTO DEI RECORD

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Eurovision Song Contest 2026: Semi-Final Draw | #Eurovision2026

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