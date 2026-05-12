Eurovision 2026 televoto | come si vota per i cantanti in gara
Dal 12 al 16 maggio si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2026, durante il quale il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. La procedura di voto sarà aperta a tutti, consentendo agli spettatori di partecipare in modo diretto alla scelta dei cantanti in gara. Le modalità di voto e le istruzioni precise saranno comunicate nelle prossime settimane, prima dell’inizio delle serate.
. Ma come si vota per i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest 2026 in programma dal 12 al 16 maggio? Il televoto per l’Eurovision 2026 sarà accessibile a tutti. Dal 2023, infatti, possono votare anche cittadini delle nazioni fuori dall’Europa. Inoltre, solamente per la finale, voteranno anche le giurie nazionali dei Paesi in gara. Durante le semifinali, voterà soltanto il pubblico da casa, mentre nella finale potranno votare anche le giurie. Gli spettatori negli Stati Uniti e in altri Paesi che non partecipano all’Eurovision potranno votare online o utilizzando l’app Eurovision, mentre quelli nei Paesi partecipanti potranno votare anche tramite telefono o sms.🔗 Leggi su Tpi.it
Eurovision 2026: Grand Final Voting (FULL VOTING)
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