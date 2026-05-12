Eurovision 2026 televoto | come si vota per i cantanti in gara

Dal 12 al 16 maggio si svolgerà l’Eurovision Song Contest 2026, durante il quale il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. La procedura di voto sarà aperta a tutti, consentendo agli spettatori di partecipare in modo diretto alla scelta dei cantanti in gara. Le modalità di voto e le istruzioni precise saranno comunicate nelle prossime settimane, prima dell’inizio delle serate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui