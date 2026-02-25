Sanremo 2026 entra in gioco il Televoto | ecco come votare i cantanti in gara

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con l’esibizione dei primi 15 artisti in gara. Sul palco del Teatro Ariston, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. In collegamento da piazza Colombo si esibirà Bresh, già in gara lo scorso anno con il brano La tana del granchio. La puntata si è aperta con le quattro Nuove Proposte, protagoniste di due sfide a eliminazione diretta. Dopo le nuove proposte, è il turno dei i 15 Big in gara, votati dal pubblico tramite televoto. I codici rispecchiano l’ordine di uscita sul palco: Per i Big, il televoto del pubblico pesa per il 50% sul risultato complessivo della serata, mentre il restante 50% è determinato dalla giuria delle radio. 🔗 Leggi su Open.online

