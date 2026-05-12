Eurovision 2026 scoppia il caso Jonas Lovv | l’EBU chiede modifiche alla performance di Ya Ya Ya

L’Eurovision Song Contest 2026 si avvicina, ma già si registra una prima tensione legata alla performance di Jonas Lovv con la canzone “Ya Ya Ya”. L’European Broadcasting Union ha richiesto alcune modifiche alla rappresentazione dell’artista, che non sono state ancora divulgate pubblicamente. La questione ha suscitato interrogativi tra gli organizzatori e i partecipanti, mentre l’attenzione si concentra sulle eventuali conseguenze di questa richiesta.

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