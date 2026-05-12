Eurovision 2026 Sal Da Vinci alle prove generali – Le foto
A Vienna si svolgono oggi le prove generali in vista della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che andrà in onda questa sera. Tra i partecipanti, il cantante italiano noto come Sal Da Vinci si sta preparando per la sua esibizione. Le prove sono state documentate con alcune fotografie che mostrano il cantante sul palco. La manifestazione si svolge in Austria e coinvolge artisti da diversi paesi europei.
Tutto pronto a Vienna per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda oggi martedì 12 maggio. Grande attesa per l’esibizione di Sal Da Vinci, in gara per l’Italia con la sua “Per sempre sì”. Impegnato ieri nelle prove generali, questa sera il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo si esibirà fuori concorso perché già qualificato di diritto alla finale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
Eurovision 2026 Rehearsals - Big 4 + Hosts Reaction & Review
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