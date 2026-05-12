Questa sera, su Rai 2, si tiene la prima semifinale della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La serata prevede l’esibizione di diversi concorrenti in ordine di apparizione, rappresentanti di vari paesi partecipanti. La competizione si svolge nel rispetto di una scaletta stabilita, con orari specifici per ciascuna performance. La gara vede coinvolti numerosi paesi che si sfidano per accedere alla finale successiva.

È tutto pronto per la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Questa sera, martedì 12 maggio, va in onda su Rai 2 la prima semifinale. Sal Da Vinci con?Per Sempre.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Eurovision 2026, la scaletta della prima serata: concorrenti (in ordine di esibizione), paesi in gara e orari

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Eurovision 2026: Semi-Final 1 Running Order REACTION

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