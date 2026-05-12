Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Da virgilio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 12 maggio 2026, sono stati estratti i numeri delle principali lotterie italiane: Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti, con dettagli sui numeri più ritardatari e sugli importi dei jackpot in palio. I risultati di questa giornata sono disponibili per chi desidera verificare eventuali vincite o numeri fortunati. Nessuna variazione rispetto alle estrazioni precedenti è stata segnalata.

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Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 12 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 105 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.🔗 Leggi su Virgilio.it

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