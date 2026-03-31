Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 31 marzo 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si sono svolte oggi, martedì 31 marzo 2026, e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta su Today. Sono stati pubblicati anche i dettagli relativi alle quote di vincita, con le fasce di premio assegnate in base ai numeri giocati. Nessuna ulteriore informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle vincite o alle eventuali estrazioni speciali.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 31 marzo 2026, in diretta su Today.it. Il jackpot della sestina vincente di oggi è di 142,3 milioni di euro Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 31 marzo 2026, in diretta su Today.it. È il primo appuntamento con la fortuna di questa settimana. Come di consueto, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera, scoprendo la sestina vincente del SuperEnalotto, i numeri delle ruote del Lotto e infine la combinazione fortunata del 10eLotto. Il jackpot del SuperEnalotto di stasera è di 142,3 milioni di euro. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Today.it

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