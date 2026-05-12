estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 12 maggio 2026

Oggi, martedì 12 maggio 2026, vengono pubblicati i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Le estrazioni si svolgono regolarmente e i risultati vengono trasmessi in diretta, permettendo ai giocatori di conoscere subito gli eventuali numeri fortunati. I numeri estratti di questa giornata sono ora disponibili sui canali ufficiali e sui siti dedicati alle lotterie nazionali.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 12 maggio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 76 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 12 maggio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 3 Gennaio 2026

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