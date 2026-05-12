Estrazioni Lotto 12 Maggio 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Oggi vengono rese note in diretta le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto del 12 maggio 2026. Sono stati pubblicati i numeri vincenti di queste lotterie, aggiornandosi in tempo reale. Chi ha partecipato con una giocata può verificare subito se ha centrato qualche premio. Le estrazioni si sono svolte questa mattina, e i risultati sono disponibili online per tutti gli appassionati.

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