Estrazioni del Lotto di martedì 12 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Martedì 12 maggio 2026 sono state estratte le numerazioni delle diverse ruote del Lotto. Sulla ruota di Napoli sono stati estratti i numeri 32, 42, 13, 54 e 44. Per quanto riguarda le altre ruote nazionali, i numeri più significativi includono: Bari con 63, 50, 72, 81 e 69; Cagliari con 80, 20, 78, 61 e 36; Firenze con 65, 13, 82, 87 e 26; Genova con 23, 48, 30, 68 e 75; Milano con 36, 90, 14

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Tutti i numeri estratti sulla ruota di Napoli e sulle altre ruote nazionali: Bari: 63 - 50 - 72 - 81 - 69Cagliari: 80 - 20 - 78 - 61 - 36Firenze: 65 - 13 - 82 - 87 - 26Genova: 23 - 48 - 30 - 68 - 75Milano: 36 -90 - 14 - 85 - 48Napoli: 32 - 42 - 13 - 54 - 44Palermo: 5 - 17 - 45 - 72 - 36Roma: 86 -.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026 Notizie correlate Estrazioni del Lotto di martedì 5 maggio 2026: la ruota di NapoliQuesti i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di martedì 5 maggio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote. Argomenti più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 8 maggio; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 7 maggio 2026; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti, quote e montepremi; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 5 maggio 2026: i numeri vincenti. Estrazioni 12 maggio: Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto. I numeri vincenti di stasera ift.tt/7IO9ept x.com Come avrebbero potuto gestire il rilascio del controller Steam reddit Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 12 maggio 2026: numeri vincenti e quoteIl jackpot per chi centra la sestina fortunata stasera vale 162,9 milioni di euro: segui in diretta l'estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 12 ... fanpage.it