Estrazione Superenalotto oggi 12 maggio 2026 | i numeri vincenti
Martedì 12 maggio 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti vengono comunicati subito dopo l’estrazione, che si svolge come di consueto presso la sede dedicata. I numeri estratti vengono pubblicati sui canali ufficiali e diffusi attraverso vari mezzi di comunicazione. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati o sui premi viene fornita prima della pubblicazione ufficiale.
. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 12 maggio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 12 maggio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 10 Gennaio 2026
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