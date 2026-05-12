Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 12 maggio 2026

Oggi, martedì 12 maggio 2026, alle ore 20 si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto. Sono stati estratti i numeri relativi alla settantaseiesima estrazione del Lotto del 2026 e al gioco del 10eLotto. L’estrazione ha coinvolto le rispettive schedine e i numeri estratti sono stati pubblicati immediatamente dopo l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 12 maggio 2026. Oggi, martedì 12 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 76 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 12 maggio 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 76 d el 12 maggio 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 12 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 12 marzo 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 12 marzo 2026 Oggi, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 maggio 2026 Oggi, sabato 2 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del... Argomenti più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 8 maggio; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 2 maggio 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 2 maggio 2026: i numeri vincenti; Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 2 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e le quote. Ancora un sorriso dal '10eLotto': schedina vincente da 30mila euro nel Ferrarese x.com Estrazioni 12 maggio: Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto. I numeri vincenti di staseraDiretta dalle ore 20 con i numeri vincenti di tutte le 10 ruote del Lotto più la Nazionale, la combinazione del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, i numeri del 10eLotto e il jackpot aggiornato ... affaritaliani.it