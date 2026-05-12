Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 12 maggio 2026

Oggi, 12 maggio 2026, si è tenuta l’estrazione dei numeri vincenti per l’Eurojackpot. La lotteria europea ha annunciato i numeri estratti, senza comunicare ancora i risultati definitivi. La sessione si è svolta come di consueto, con milioni di italiani che hanno seguito la diretta in attesa di conoscere i numeri fortunati. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui vincitori o sui premi assegnati.

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