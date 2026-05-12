Esperia festa della ciammaruca

Ad Esperia si prepara la Festa della “Ciammaruca”, che si terrà il 30 maggio in piazza Roma a partire dalle ore 20. L’evento si svolge in occasione della celebrazione di San Clino e segna il ritorno di una tradizione locale. La manifestazione coinvolge la comunità e prevede momenti di musica e convivialità. La festa si inserisce nel calendario degli appuntamenti annuali dedicati alle tradizioni della zona.

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Ad Esperia, in piazza Roma, il 30 maggio a partire dalle ore 20, tutto pronto per la Festa della “Ciammaruca” in occasione della celebrazione di San Clino con una tradizione ritrovata.La Pro Loco di Esperia, in collaborazione con il Comitato Festa di San Clino e con il patrocinio del Comune, vi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La programmazione della settimana al cinema EsperiaDi seguito tutta la programmazione in programma dal 25 febbraio al 4 marzo al Cinema Esperia di Padova.