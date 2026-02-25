La programmazione della settimana al cinema Esperia

Di seguito tutta la programmazione in programma dal 25 febbraio al 4 marzo al Cinema Esperia di Padova. Continua la vendita all casse dell'abbonamento del Cinema Esperi: 10 ingressi a 45 euro. Valido fino a 2 ingressi a spettacolo. Indipendentemente dalla data stampata nella tessera, scade alla consumazione degli ingressi previsti senza limiti di tempo. I MARTEDì AL CINEMADELLA REGIONE VENETOIn tutti i martedì del mese di marzo ritorna l'iniziativa promossa da Regione Veneto, Agis e Fice TriveneteIl BIGLIETTO UNICO SARA'A 4 EUROPER TUTTI Dom 01.03 (16) = IL MULINO INCANTATODom 01.03 (18.30) = LA GRAZIADom 01.03 (21) L'AGENTE SEGRETO La storia dei Cantacronache: le origini del cantautorato italiano. Gli antiSanremo per "evadere dall'evasione" Un collettivo che ha incrociato grandi intellettuali italiani per una canzone capace di ispirare la conoscenza della realtà e lo spirito critico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

