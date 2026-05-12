Esercizi di umanità ad Avellino la serata evento con Maurizio Picariello

Il 14 maggio 2026 alle ore 19:00, presso il bar artistico e culturale Caffeoveggenza, situato in via Brigata 192 ad Avellino, si terrà una serata dedicata a teatro, musica e arti visive. L’evento è intitolato “Esercizi di umanità” e sarà organizzato da Maurizio Caso Panza, responsabile del locale. Durante la serata saranno presenti diverse espressioni artistiche, con momenti di performance dal vivo e esposizioni visive.

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