Esercizi di umanità ad Avellino la serata evento con Maurizio Picariello

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio 2026 alle ore 19:00, presso il bar artistico e culturale Caffeoveggenza, situato in via Brigata 192 ad Avellino, si terrà una serata dedicata a teatro, musica e arti visive. L’evento è intitolato “Esercizi di umanità” e sarà organizzato da Maurizio Caso Panza, responsabile del locale. Durante la serata saranno presenti diverse espressioni artistiche, con momenti di performance dal vivo e esposizioni visive.

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Il 14 maggio 2026 alle ore 19:00, il bar artistico e culturale Caffeoveggenza di Maurizio Caso Panza, in via Brigata 192 ad Avellino, ospiterà una serata dedicata a teatro, musica e arti visive. Con ingresso gratuito.Protagonista della performance sarà il poeta urbano e cantastorie Maurizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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