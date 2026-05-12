Esami di Stato 2026 per Geometri Agrotecnici e Periti Agrari | date requisiti e come fare domanda

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le ordinanze relative agli Esami di Stato del 2026 per Geometri, Agrotecnici e Periti Agrari. Questi documenti contengono le date delle prove, i requisiti necessari e le modalità per presentare domanda di partecipazione. La pubblicazione ufficiale fornisce le informazioni dettagliate e le scadenze da rispettare per chi desidera ottenere l’abilitazione alla professione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le tre ordinanze che regolano la sessione 2026 per conseguire l'abilitazione alla libera professione. Le disposizioni ministeriali riguardano i diplomati e laureati che desiderano diventare Geometra, Agrotecnico o Perito Agrario. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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