Nel 2025, Radiorama ha chiuso l’anno con una perdita di un milione di euro, secondo i dati finanziari pubblicati. La società di gestione ha registrato un calo significativo dei ricavi rispetto agli anni precedenti. Nonostante questa perdita, il patrimonio della società non è stato specificatamente indicato come compromesso nei documenti ufficiali. La situazione solleva domande sui motivi del calo di ricavi e sulla capacità di mantenere stabile il patrimonio.

? Punti chiave Come può la perdita di un milione non intaccare il patrimonio?. Perché i ricavi della società di gestione sono calati drasticamente?. Chi gestisce concretamente le finanze e i diritti di Ramazzotti?. Quale tour mondiale servirà a coprire il buco di bilancio?.? In Breve Gestione affidata a Gaetano Puglisi e alla commercialista Roberta Robba.. Patrimonio bancario di 11,341 milioni di euro garantisce la solidità finanziaria.. Ricavi scesi a 1,144,146 euro rispetto ai 1,557 milioni del 2024.. Tour mondiale con date negli stadi di Milano, Napoli, Roma e Torino.. La società Radiorama srl chiude il bilancio 2025 con una perdita superiore al milione di euro, segnando il secondo anno consecutivo di conti in rosso per la struttura che gestisce i diritti musicali di Eros Ramazzotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eros Ramazzotti: Radiorama chiude con un milione di perdita nel 2025

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