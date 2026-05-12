Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere una donna in un locale di Terni. Secondo le testimonianze, l'aggressore è entrato nel bar, si è seduto, ha ordinato due dolci e un panino, e poi ha aggredito la vittima. La donna, che si trovava nel locale, è stata colpita con un gesto violento. La polizia ha identificato l’uomo come responsabile dell’aggressione, avvenuta in un contesto apparentemente tranquillo.

Terni, 12 maggio 2026 – E’ entrato all’interno del bar, si è seduto, ha ordinato due dolci e un panino. Da bere si è fatto servire un cappuccino. Poi ha chiesto un biglietto del bus, ma non aveva fatto i conti con le due donne che lavorano nel locale e che, grazie alle foto diffuse dalle forze dell’ordine, lo avevano riconosciuto. E’ terminata così la fuga di Mohamed El Messaoudi, l’uomo che sabato scorso, 9 maggio, ha ridotto in fin di vita la moglie prendendola a martellate sull’autobus. Il racconto delle bariste. Alessandra e Maria lavorano nel bar a Stroncone nel quale l'uomo è entrato per fare colazione. "E’ arrivato in maniera molto tranquilla e si è seduto" ha raccontato Maria, una delle addette del locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Era tranquillo, ha bevuto un cappuccino”. Tentato femminicidio, così l’aggressore è stato riconosciuto

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