Un uomo è stato fermato dopo aver tentato di uccidere una donna in un bar di Terni. Secondo quanto ricostruito, è entrato nel locale, si è seduto e ha ordinato due dolci e un panino prima di aggredire la vittima. L’episodio ha suscitato sconcerto tra i presenti e ha portato all’identificazione dell’uomo come autore del tentato femminicidio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Terni, 12 maggio 2026 – E’ entrato all’interno del bar, si è seduto, ha ordinato due dolci e un panino. Da bere si è fatto servire un cappuccino. Poi ha chiesto un biglietto del bus, ma non aveva fatto i conti con le due donne che lavorano nel locale e che, grazie alle foto diffuse dalle forze dell’ordine, lo avevano riconosciuto. E’ terminata così la fuga di Mohamed El Messaoudi, l’uomo che sabato scorso, 9 maggio, ha ridotto in fin di vita la moglie prendendola a martellate sull’autobus. Il racconto delle bariste. Alessandra e Maria lavorano nel bar a Stroncone nel quale l'uomo è entrato per fare colazione. "E’ arrivato in maniera molto tranquilla e si è seduto" ha raccontato Maria, una delle addette del locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Era tranquillo, ha preso un dolce e il cappuccino”. Tentato femminicidio, così l’aggressore è stato riconosciuto

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