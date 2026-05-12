Durante un’intervista con Fabrizio Corona, il procuratore ha annunciato che il trasferimento del calciatore Muharemovic all’Inter è stato completato. Ha inoltre menzionato che l’intermediario coinvolto in questa operazione è stato Busardò, ringraziandolo per il suo ruolo nel perfezionare l’affare. La notizia rappresenta l’ultimo sviluppo nel calciomercato di questa stagione, con dettagli sulla trattativa ora ufficiali.

Inter News 24 Il noto procuratore svela un colpo di mercato nerazzurro durante l’intervista con Fabrizio Corona, elogiando l’operato dell’intermediario. Durante l’ultima puntata del programma Falsissimo, l’intervista condotta da Fabrizio Corona ha fatto emergere una notizia di mercato di grande rilievo per l’Inter. L’ospite della serata, il procuratore Enzo Raiola, ha parlato apertamente delle dinamiche che muovono il calcio italiano, annunciando di fatto un acquisto già perfezionato dal club nerazzurro. Sotto i riflettori è finito il profilo di Tarik Muharemovic, giovane talento del Sassuolo: « Per farti un esempio adesso hanno comprato Muharemovic, un giocatore del Sassuolo all’Inter, c’è Busardò di mezzo ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Enzo Raiola a Falsissimo: «Muharemovic Inter? È fatta, c’è lo zampino di Busardò»

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