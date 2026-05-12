Elezioni la carica dei 1283 scrutatori | ecco l' elenco

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è svolta una seduta pubblica della Commissione Elettorale Comunale, convocata per eseguire le operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da assegnare agli uffici elettorali di sezione in vista delle elezioni amministrative di domenica. Durante la riunione, sono stati selezionati 1283 scrutatori, e l’elenco è stato reso pubblico. La procedura ha riguardato le operazioni di sorteggio e la conseguente assegnazione degli incarichi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la seduta pubblica della Commissione Elettorale Comunale convocata per l’espletamento delle operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da destinare agli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Elezioni amministrative 2026, ecco l’elenco dei Comuni: voto il 24-25 maggio e scuole sedi di seggio da venerdì 22 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del Dipartimento per il sistema educativo del 1° aprile 2026, ha trasmesso agli istituti...

Elezioni, Giuseppe Di Rosa: “Ecco quando saranno stabiliti data, luogo e ora del sorteggio per gli scrutatori”Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa interviene per fare definitiva chiarezza sulla procedura di nomina degli scrutatori, invitando i cittadini a...

Argomenti più discussi: Elezioni amministrative 2026: definito l’ordine di candidati e liste nei manifesti per le Circoscrizioni; Ogliastra al voto: la carica dei candidati nei sette Comuni; Elezioni comunali a Bronte: i quattro candidati sindaco; Amministrative. Parla Gerardo Labellarte: La carica dei mille.

elezioni la carica deiElezioni comunali in Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. Vince chi pensa ai problemi concretiIl politologo Chiaramonte fa l’analisi del prossimo voto e spiega il forte aumento delle liste civiche. Far vedere di essere profili distanti dai partiti è un qualcosa che ha dimostrato di funzionare ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web