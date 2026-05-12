Elezioni la carica dei 1283 scrutatori | ecco l' elenco
Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è svolta una seduta pubblica della Commissione Elettorale Comunale, convocata per eseguire le operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da assegnare agli uffici elettorali di sezione in vista delle elezioni amministrative di domenica. Durante la riunione, sono stati selezionati 1283 scrutatori, e l’elenco è stato reso pubblico. La procedura ha riguardato le operazioni di sorteggio e la conseguente assegnazione degli incarichi.
nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la seduta pubblica della Commissione Elettorale Comunale convocata per l’espletamento delle operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da destinare agli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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