Elezioni la carica dei 1283 scrutatori | ecco l' elenco

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si è svolta una seduta pubblica della Commissione Elettorale Comunale, convocata per eseguire le operazioni di sorteggio e nomina degli scrutatori da assegnare agli uffici elettorali di sezione in vista delle elezioni amministrative di domenica. Durante la riunione, sono stati selezionati 1283 scrutatori, e l’elenco è stato reso pubblico. La procedura ha riguardato le operazioni di sorteggio e la conseguente assegnazione degli incarichi.

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