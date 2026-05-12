Elezioni a Cervia il candidato sindaco del centrodestra Delorenzi | A Milano Marittima serve un’ordinanza ' anti-paccottiglia'
A Cervia, in vista delle prossime elezioni comunali, il candidato sindaco del centrodestra ha proposto l’introduzione di un’ordinanza che vieti la vendita di merci di bassa qualità a Milano Marittima. Sostenuto da tre forze politiche, ha sottolineato la necessità di intervenire sul commercio locale per migliorare l’immagine della località. La campagna elettorale si concentra anche su questioni legate all’aspetto commerciale e alla tutela del centro turistico.
Marco Delorenzi, candidato sindaco del centrodestra a Cervia, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Patto per il Nord, rilancia il tema della qualità commerciale a Milano Marittima. Al centro della proposta c’è il “modello Venezia”: la cosiddetta delibera “anti-paccottiglia”, nata per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Elezioni a Cervia, Forza Italia presenta la lista a supporto del candidato sindaco DelorenziForza Italia schiera una squadra di quattordici nomi in vista delle elezioni amministrative a Cervia.
Cervia, il centrodestra schiera il "funzionario del fare": Marco Delorenzi corre per la poltrona di sindacoIl funzionario comunale corre come indipendente sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e civismo locale.
Argomenti più discussi: Elezioni a Cervia, prospettive per la Milano Marittima del domani: se ne parla insieme ad Andrea Corsini; Elezioni amministrative. La lista Per Cervia propone un dibattito pubblico sul turismo a Milano Marittima, con Corsini e Francesconi; Elezioni a Cervia. Il candidato sindaco Enea Puntiroli ha presentato le liste civiche a suo sostegno; Elezioni, il programma di Delorenzi per Cervia: Sicurezza, nuova bretella per la città e turismo di qualità.
il mare e il suo fascino #comunedicervia #MilanoMarittima facebook
Elezioni amministrative. La lista Per Cervia propone un dibattito pubblico sul turismo a Milano Marittima, con Corsini e FrancesconiGiovedì 7 maggio, alle 18, al Bellettini Hotel di Milano Marittima (VIII Traversa), la lista Per Cervia – Civici e Riformisti promuove «Destinazione ... ravennanotizie.it