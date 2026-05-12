Elezioni a Cervia il candidato sindaco del centrodestra Delorenzi | A Milano Marittima serve un’ordinanza ' anti-paccottiglia'

A Cervia, in vista delle prossime elezioni comunali, il candidato sindaco del centrodestra ha proposto l’introduzione di un’ordinanza che vieti la vendita di merci di bassa qualità a Milano Marittima. Sostenuto da tre forze politiche, ha sottolineato la necessità di intervenire sul commercio locale per migliorare l’immagine della località. La campagna elettorale si concentra anche su questioni legate all’aspetto commerciale e alla tutela del centro turistico.

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