Elettra Lamborghini è attualmente impegnata come commentatrice per la diretta italiana del Festival di Sanremo, affiancando Gabriele Corsi. La cantante, nota anche per la partecipazione all'Eurovision Song Contest, ha una carriera musicale avviata e una presenza consolidata in televisione. Oltre al lavoro in tv, si occupa della sua famiglia e del marito, con cui ha condiviso momenti pubblici e personali.

È Elettra Lamborghini ad affiancare il veterano Gabriele Corsi per il commento italiano dell'Eurovision Song Contest 2026. Dopo un Sanremo segnato dal brano Voilà e ancora più dal tormentone dei "festini bilaterali", la cantante raccoglie il testimone da BigMama in un'edizione che promette già scintille. In gara, per l’Italia, c'è Sal Da Vinci con Per sempre sì, vincitore dell'ultima edizione del Festival. "Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, mi dovrò preparare", ha dichiarato a caldo Lamborghini. "Sono molto contenta anni fa andai a vedere l'Eurovision è veramente uno spettacolo pazzesco".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elettra Lamborghini: marito, famiglia, tv. Da Sanremo all'Eurovision, tutto su di lei

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Canzonissima, Elettra Lamborghini: non mi aspettavo di condurre l'Eurovision, mi dovrò preparare

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