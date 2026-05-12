Elenchi regionali ruolo scelta delle scuole per le supplenze riserva GPS Il Punto di Roberta Vannini
Durante l’ultima puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola ha fornito un aggiornamento sulle scadenze imminenti che interessano i docenti e coloro che aspirano a diventarlo. Sono stati discussi temi come gli elenchi regionali, la scelta delle scuole per le supplenze e la riserva dei posti nelle GPS. L’attenzione si è concentrata sui passaggi amministrativi e sulle date da rispettare nei prossimi mesi.
Nella puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola ha fatto il punto sulle principali scadenze che coinvolgono docenti e aspiranti docenti nelle prossime settimane. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Tutorial Elenchi regionali per il ruolo, scelta della regione e non solo. Le info utili. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Lunedì 11 maggio alle 14:30Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo.