Elenchi regionali ruolo scelta delle scuole per le supplenze riserva GPS Il Punto di Roberta Vannini

Durante l’ultima puntata di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola ha fornito un aggiornamento sulle scadenze imminenti che interessano i docenti e coloro che aspirano a diventarlo. Sono stati discussi temi come gli elenchi regionali, la scelta delle scuole per le supplenze e la riserva dei posti nelle GPS. L’attenzione si è concentrata sui passaggi amministrativi e sulle date da rispettare nei prossimi mesi.

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