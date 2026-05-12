Effetto Malen sulla Roma | i numeri spaventosi di un bomber senza limiti

Un attaccante ha segnato 14 goal con la maglia di una squadra di calcio, di cui 13 in 16 partite di campionato. La sua presenza in campo ha portato numeri impressionanti, con una media di quasi un gol a partita nelle ultime gare. La sua performance ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, trasformandolo in uno dei protagonisti principali della stagione attuale. La squadra ha raccolto risultati significativi grazie alla sua capacità di finalizzare le azioni offensive.

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