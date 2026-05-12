Eccellenza formativa e collaborazione | i carabinieri a tavola con gli studenti dello Ial

I carabinieri hanno partecipato a un evento con gli studenti dello Ial di Ferrara, un istituto dedicato alla formazione professionale. Durante l’incontro, si sono condivise esperienze e conoscenze legate alla collaborazione tra forze dell’ordine e giovani in ambito formativo. L’iniziativa ha avuto luogo in un contesto conviviale, con momenti di discussione e scambio di idee, nel rispetto delle rispettive funzioni e competenze.

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Passione, competenza e buon gusto. Tre qualità che sintetizzano a pieno titolo le competenze trasmesse dai docenti dello Ial (Innovazione Apprendimento Lavoro) di Ferrara ai loro giovani studenti. Con l’approssimarsi degli esami di fine anno, nella giornata di lunedì 11, la dirigenza scolastica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate UniTS: tra eccellenza formativa e sfide logistiche per gli studenti? Punti chiave Come influisce la distanza tra le sedi sulla vita degli studenti? Quali servizi mancano concretamente agli studenti del Dipartimento... Concerto di musica classica con repertorio cameristico ed eccellenza formativaIl comune di Masi Torello si prepara ad accogliere una serata all’insegna della grande musica classica. Argomenti più discussi: Musica Riva Festival: dal 18 luglio al 1° agosto la 42ª edizione / Notizie / Novità / Homepage; Al via la prima Academy al femminile nel settore della saldatura; Basket Giovanile. Gli Under 15 Eccellenza Virtus Siena battono Valdelsa. Ora sono campioni regionali e tra i migliori 16 team italiani; Lazio Danza e Teatro: tre call per valorizzare giovani talenti. Eccellenza formativa e collaborazione: i carabinieri a tavola con gli studenti dello Ial x.com Come gestisco l'ego quando sono stressato, sbilanciato o confrontato con la mancanza di rispetto? - reddit.com reddit Liceo artistico Malpighi Bologna, ecco il nuovo indirizzo con Cucinella supervisorBologna, 6 maggio 2025 – Una proposta educativa unica che coniuga eccellenza formativa, creatività e apertura al mondo del design e dell’architettura, sviluppata in collaborazione con lo studio Mario ... ilrestodelcarlino.it