È uscito per colpa tua l’accesso confronto al Gf Vip
Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un confronto acceso tra i concorrenti. Uno dei partecipanti ha accusato un altro di aver causato l’uscita di un compagno dal gioco, dicendo: “È uscito per colpa tua”. L’episodio ha coinvolto anche un’altra concorrente, che si è aggiunta alla discussione, creando tensione all’interno della casa. La vicenda è stata riportata da un articolo di Novella 2000.
Francesca Manzini è finita al centro di un acceso scontro al Grande Fratello Vip. Cosa è successo? A un passo dalla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip, la tensione nella casa più spiata d’Italia sembra essere alle stelle. La protagonista del nuovo scontro tra inquilini è Francesca Manzini, che è stata duramente attaccata dalle altre protagoniste del reality show per alcuni suoi atteggiamenti. La tensione nella casa del Grande Fratello Vip non accenna a diminuire, anzi in vista della finale è sempre più alta. Negli ultimi giorni, un fatto apparentemente privo di significato, ha in realtà scatenato una reazione tra i concorrenti, che ha portato a un nuovo scontro.🔗 Leggi su Novella2000.it
Notizie correlate
Grande Fratello Vip, il caos e scontro con Francesca Manzini: “È uscito per colpa tua”Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip, dove a pochi passi dalla finale ogni parola pesa il doppio e ogni gesto può trasformarsi in un caso.
GF Vip, 8 eliminato e nomination 24 marzo: chi è uscito e chi è al televotoTutti i risultati della terza puntata del Grande Fratello Vip 8: eliminazione, nomination e riassunto di quanto accaduto tra scontri, polemiche e...
Argomenti più discussi: Francesca Manzini travolta dalle accuse al GF Vip: Hai messo Raul nei guai; Grande Fratello Vip, il bacio tra Francesca e Raul fa scoppiare il caos. Elia e Mussolini unite: Ci hai rotto; Forbidden Fruit 3 in prima serata, puntata 7 maggio streaming; GF Vip, ennesima violenta lite con protagonista Antonella Elia: cos'è successo? (video).
È lo stesso copione di Marco queste non solo difendono ancora Marco per quel fatto, ma in più vogliono screditarla insinuando che lei abbia raccontato che è stata colpa di Raul. #gfvip x.com
Penso che questa mia situazione sia direttamente collegata a quello che è uscito sui social. Ho tentato in tutti i modi di far vedere che non sono più quella persona. Purtroppo certe cose macchiano, anche per colpa mia. Ma cosa dovevo fare? Non mi sono arr facebook
Mi sento così in colpa per essere troppo critico riguardo alla taglia/al corpo di un ragazzo che sto attualmente vedendo reddit
Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: la Mussolini esagera (4), brutta figura per Biancardi (3)La settima puntata del Grande Fratello Vip è all’insegna delle lacrime e di nuove tensioni. Lo scontro fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini rischia, ancora una volta, di degenerare, mentre il ... dilei.it