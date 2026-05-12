È spazzatura | Trump demolisce l' offerta dell' Iran Ma il regime è convinto di aver già vinto

Donald Trump ha commentato con durezza la risposta dell’Iran al piano del Pentagono, definendola “spazzatura”. L’Iran chiede la fine immediata delle ostilità e il ripristino della sicurezza nelle acque del golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. Mentre la condanna di Trump si fa vivace, il regime iraniano si dichiara convinto di aver già ottenuto una vittoria. La situazione rimane tesa tra le parti.

"Spazzatura". Così Donald Trump ha definito la risposta di Teheran al piano del Pentagono. L'Iran pretende innanzitutto la "cessazione immediata della guerra" e il "ripristino della sicurezza" marittima nel golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Tradotto: gli ayatollah si siederanno al tavolo.🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana. Ma gli Usa non erano una democrazia

Notizie correlate

Così Netanyahu ha convinto Trump ad attaccare l’Iran: la riunione, il Mossad, il regime in cadutaPerché Donald Trump ha dichiarato guerra all’Iran? Mentre il presidente annuncia una tregua di due settimane nelle ostilità con Teheran senza aver...

Così Trump si è convinto a colpire il regimeUn regime iraniano armato di missili a lungo raggio e armi nucleari rappresentava una minaccia intollerabile per il Medio Oriente e per gli Stati...