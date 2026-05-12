Dove vedere l'Eurovision 2026 in tv streaming e radio e a che ora inizia e finisce

Stasera l’Eurovision 2026 viene trasmesso su Rai 2 a partire dalle 21:00, con la prima semifinale che si svolge a Vienna e vede in gara 15 paesi. La serata è condotta da Sal Da Vinci, mentre Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini si occupano della telecronaca. L’evento può essere seguito anche in streaming e radio. La semifinale si concluderà intorno alle 23:00.

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