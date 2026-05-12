Il Giro d’Italia 2026 toccherà le Marche il 12 maggio, con una tappa che attraversa diverse località della regione. La corsa si svolge lungo un percorso che comprende città, colline e tratti di montagna, con orari e dettagli specifici disponibili per ogni momento di passaggio. La competizione, come nelle edizioni precedenti, porterà numerosi spettatori lungo il percorso, con il pubblico che si prepara ad assistere alle tappe in diversi punti della regione.

Fermo, 12 maggio 2026 - Il Giro d’Italia 2026 non è soltanto una corsa: è un canto rosa che si srotola lungo il Paese, un fiume di emozioni che attraversa piazze, montagne, incendiando il cuore di chi aspetta quel passaggio come si aspetta una festa o una leggenda. Una carovana epica e allegra, tra cielo e asfalto, dove la fatica diventa poesia e ogni pedalata scrive una pagina di gloria. E anche questa volta saranno le Marche e poi l’ Emilia-Romagna ad abbracciare la corsa rosa: terre generose, fiere, profondamente ciclistiche, dove il pubblico non assiste soltanto al passaggio dei campioni, ma vive il Giro come un rito popolare, come una promessa mantenuta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dove vedere il Giro d’Italia 2026 nelle Marche: quando passa, orari e percorso

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